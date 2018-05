A Semana da Educação para a Segurança, Defesa e Paz arrancou no dia 23 de abril com a exposição de trabalhos realizados pelos alunos da escola ao longo do ano letivo e que se encontra patente durante a semana no polivalente da escola.

Pelas 10 horas, decorreu no auditório do IPDJ uma palestra subordinada ao tema A importância da paz, proferida pelo Prof. Dr. António Duarte, assessor e investigador do Instituto da Defesa Nacional. Em seguida, a turma do 6º M dinamizou uma peça de teatro “Contrato de empréstimo” onde se refletiu sobre os danos que o ser humano tem provocado ao planeta e formas de o manter saudável. A manhã finalizou com um momento musical, tendo os alunos cantado temas de Zeca Afonso.

Já de tarde, a comunidade educativa marcou presença na Caminhada pela Paz que começou a oração da paz de São Francisco e com uma largada de pombas no espaço escolar. De seguida, o grupo dirigiu-se ao Jardim da Carreira, Bombeiros da Cruz Verde, Calvário, Capela do Santo Soldado, Avenida Aureliano Barrigas, tendo sido pontos de paragem em que o professor Hilário realizou um apontamento sobre a sua relevância no tema da caminhada, bem como, na história da cidade. Nas antigas bancadas das boxes, o grupo aproveitou para tirar uma foto de grupo e finalizar com o apontamento sobre Aureliano Barrigas e o circuito. No final, os alunos manifestaram o seu agrado pela atividade e regressaram a casa com o roteiro da caminhada que foi distribuído a cada um dos participantes.