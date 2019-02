Realiza-se entre 25 de fevereiro a 1 março, o evento, Ciência e Cidadania em vários espaços da UTAD/Escola de Ciências da Vida e Ambiente, onde terão lugar diversas palestras por alunos e professores dos vários graus de ensino e que desenvolvem a atividade científica na UTAD, bem como por outros oradores nacionais de reconhecido mérito científico.

O objetivo é divulgar a investigação que se desenvolve dentro e fora de portas, dando a conhecer os projetos, os investigadores e os estudantes que lhes dão vida.

Também, serão realizadas diversas jornadas temáticas, organizadas por estudantes e docentes de diferentes licenciaturas e mesas redondas, integrando um evento singular, pronto a acolher todos os que desejam contactar de perto com o mundo do saber e do conhecimento.

As relações ciência-sociedade, relevantes para as práticas contemporâneas de cidadania, serão também promovidas ao longo da semana com a realização de sessões técnicas e a participação de elementos externos que, como consumidores de conhecimento, complementam o papel dos investigadores.

O programa poderá ser consultado no seguinte endereço: https://eventos.utad.pt/cienciacidadania/programa/ .