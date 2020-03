Segundo caso de Coronavírus confirmado em Mirandela

Foi confirmado, esta tarde, mais um caso de infeção pelo novo Coronavírus, em Mirandela. De relembrar que, nas últimas 48 horas, é o segundo caso registado na mesma cidade.

Trata-se de um enfermeiro de 34 anos, que exerce funções na unidade Local de Saúde do Nordeste, para além de ser jogador de futebol numa equipa do campeonato distrital da Associação de Futebol de Bragança, no ADC Rebordelo.

Segundo apuramos, o individuo pertence à rede de contactos do primeiro caso positivo na cidade de Mirandela, que foi confirmado na passada sexta-feira.

O primeiro caso é um homem de 53 anos, que contraiu a infeção durante uma viagem profissional à zona do Porto, onde realizou trabalhos com um cliente que foi infetado pelo novo Coronavírus.

