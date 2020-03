Segundo caso confirmado de COVID-19 em Vila Real

Está confirmado o segundo caso de Coronavírus (COVID-19) no Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro (CHTMAD).

A doente é uma mulher de 38 anos que apresentou os sintomas indicados pela Direção Geral de Saúde como provocados pelo novo vírus . Após a realização do teste, este deu positivo. No entanto, à semelhança do primeiro caso, a segunda mulher infetada não inspira grandes cuidados de saúde.

De recordar que, hoje, segundo boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS), o número de óbitos causados pelo Coronavírus (COVID-19), em Portugal, subiu para 12, enquanto o número de infectados alcançou os 1280 casos.