Segunda fase do intercâmbio escolar com Santiago de Compostela

Realizou-se, nos passados dias 6 a 8 de maio, a 2ª fase do Intercâmbio Escolar entre os alunos do 6º F da Escola EB2,3 Diogo Cão, e alunos de Santiago de Compostela (CEIP López Ferreiro), numa iniciativa promovida pelo Eixo Atlântico, associação a que Vila Real pertence desde a sua constituição.



A primeira fase deste intercâmbio escolar decorreu em Vila Real, durante os dias 20 a 22 de março, e em ambas as fases os alunos de Vila Real estiveram acompanhados por três docentes e um técnico do Município de Vila Real.

Em Santiago de Compostela, e conforme o programa definido pelo Departamento de Educação e Cidadania do Concello de Santiago de Compostela, a delegação de Vila Real foi recebida nas instalações do CEIP López Ferreiro, pelo seu diretor, docentes e alunos envolvidos neste intercâmbio, tendo realizado uma atividade em conjunto.

Após o almoço, foi feita uma visita guiada pelo centro histórico de Santiago de Compostela e catedral, tendo terminado o dia com uma receção oficial, pelo Concelleiro de Educación, Manuel Dioz Diz, no Pazo de Raxoi, edifício localizado em frente à Catedral, e onde funciona o Concello de Santiago de Compostela.



No segundo dia, e após um concerto de música tradicional no espaço Educativo e de Lazer “Maria Miramontes”, a delegação de Vila Real, sempre acompanhada pelos colegas de Santiago de Compostela, visitou a Cidade da Cultura, Centro de Interpretação do Castro Baroña e o Museu “Marea” de Porto de Son, bem como o Centro de Interpretação Dunar do Vilar (Dunas de Corrubedo). No último dia, antes do almoço nas instalações do CEIP López Ferreiro, foram feitas visitas guiadas ao Museu do Povo Galego e ao Museu Pedagógico da Galiza.



De referir que os alunos participantes neste intercâmbio escolar foram selecionados com base num trabalho por si elaborado sobre Santiago de Compostela, também apresentado por outras turmas do 6º ano de escolaridade de ambos os Agrupamentos de Escolas de Vila Real.