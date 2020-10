Alvão, Cabrela e Monfurado: serras unidas pelo turismo sustentável

Está a nascer um projeto de valorização turística orientado para a sustentabilidade e economia circular no turismo e que abrange os territórios dos municípios de Vila Real, Vila Pouca de Aguiar, Mondim de Basto e Ribeira de Pena, localizados no Norte de Portugal, e os concelhos alentejanos de Montemor-o-Novo, Alcácer do Sal, Viana do Alentejo e Évora.

O projeto denomina-se SECTUR – Sustentabilidade e Economia Circular no Turismo e é desenvolvido pela empresa VERde NOVO e pela MARCA – Associação de Desenvolvimento Local, sendo financiado pelo Fundo Ambiental. Visa promover a ativação e capacitação de agentes e comunidades colaborativas, para o reforço de práticas de sustentabilidade e economia circular no turismo, promovendo também a partilha de experiências em dois territórios rurais – um a Norte e outro no Alentejo – já reconhecidos pelo seu valor natural e integrados na Rede Natura 2000.

No Alentejo, a intervenção do SECTUR centra-se nas Serras de Cabrela e Monfurado, integradas nos concelhos de Montemor-o-Novo, Alcácer do Sal, Viana do Alentejo e Évora. A Norte, o projeto abrange a Serra do Alvão, envolvendo o território dos Municípios de Vila Real, Vila Pouca de Aguiar, Mondim de Basto e Ribeira de Pena.

Trata-se de um investimento de 21. 211,40 euros, sendo apoiado pelo Fundo Ambiental em 20.150,00 euros.

Para Sandra Teixeira, diretora da VERde NOVO, o objetivo do SECTUR prende-se basicamente com “a necessidade de implementar ações individuais e coletivas que promovam um turismo mais sustentável e circular nestes territórios, para que dessa forma se possa reforçar a atratividade dos destinos em causa, ao mesmo tempo que se preserva e valoriza melhor os seus recursos, nomeadamente naturais.”

Entre outras atividades, o SECTUR traduzir-se-á na criação de um manual de apoio à implementação de estratégias e práticas de sustentabilidade e economia circular no turismo, assim como num guia sobre informativo sobre ofertas e agentes dos territórios que corporizam boas práticas a este nível.

Os promotores do SECTUR iniciaram já um trabalho de mapeamento e diagnóstico, realizando questionários e entrevistas a agentes dos sistemas turísticos em causa.

No âmbito do SECTUR realizar-se-á também, no próximo dia 11 de novembro, a ação de Capacitação “Turismo do Futuro no Alvão: sustentável e circular”. A iniciativa (a realizar online), é gratuita e aberta à participação de todos os agentes e interessados do sistema turístico do território dos municípios de Vila Real, Vila Pouca de Aguiar, Mondim de Basto e Ribeira de Pena (empresas, autarquias e outras entidades públicas, associações, entre outros).