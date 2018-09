Valorfito, o Sistema Integrado de Gestão de Embalagens e Resíduos em Agricultura, vai realizar uma sessão de esclarecimento sobre a aplicação prática da nova licença que já está em vigor. A iniciativa acontece no próximo dia 26 de Setembro, no Auditório do Régia-Douro Park e vai reunir os produtores agrícolas da região norte de Portugal.

A sessão em Vila Real é organizada em colaboração com a DRAP Norte e visa informar e sensibilizar todo o setor agrícola português para a Gestão de Embalagens e Outros Resíduos em Agricultura, explicando e apresentado as principais alterações decorrentes da nova licença que passou a integrar a gestão de novos resíduos no sistema, como as embalagens dos biocidas de controlo de animais prejudiciais e de proteção da madeira, assim como as embalagens de sementes destinadas a utilização profissional.

O Sistema tem percorrido o país e Vila Real é o último destino. Para a abertura estão confirmados o Diretor Regional da DRAP Norte, Manuel Sousa Cardoso e o Diretor-Geral do Valorfito, António Lopes Dias. Para as apresentações e debates, para além dos nomes referidos, participam ainda João Cardoso – Gestor de Projeto na ANIPLA, Catarina Carvalho – Secretária Executiva da Divisão de Agroquímica da GROQUIFAR, Sílvia Ricardo – da Agência Portuguesa do Ambiente, Jorge Costa – Técnico Superior da DRAP Norte e dois elementos do Comando da Polícia de Segurança Pública de Vila Real – o Chefe Nuno Matos e o Agente Principal Jorge Dinis.