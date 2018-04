Secretário de Estado participa em Lamego em ação de fogo controlado

O Município de Lamego aderiu à primeira fase do Plano Nacional de Fogo Controlado, lançado pelo Governo, com o objetivo de criar faixas de proteção de defesa da floresta contra incêndios. O secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural, Miguel Freitas, deslocou-se na manhã de 19 de abril a Lamego para participar numa ação de fogo controlado na rede primária na serra do Montemuro, uma iniciativa da Câmara Municipal. Sobre esta ação, o governante realçou o “bom trabalho” da autarquia, enaltecendo o projeto integrado que está a ser concretizado para criar faixas de proteção que vão permitir que estas áreas tenham um pastoreio mais fácil e sejam evitadas ações de queimadas descontroladas.

Acompanhado pelo executivo camarário, o Presidente da Câmara Municipal de Lamego, Ângelo Moura, sublinhou que este “é um combate pela proteção”, acrescentando que serão executados no concelho de Lamego cerca de 500 hectares de gestão de combustível, dos quais 100 através de ações de fogo controlado. Isto, para que não se repita a dimensão dos fogos do ano anterior. O autarca explica que esta ação, em conjunto com igual trabalho desenvolvido pela Câmara de Castro Daire, vai gerar na serra do Montemuro uma faixa de proteção de defesa da floresta de 30 quilómetros.

Para verificar as condições em que o Parque Biológico da Serra das Meadas, importante “pulmão verde” do concelho de Lamego, ficou, após o fenómeno de chuva gelada ocorrida a 27 de fevereiro, o executivo camarário acompanhou, em seguida, Miguel Freitas numa visita a esta mancha florestal. Com cerca de 50 hectares, ainda são visíveis as marcas deste fenómeno que provocou a queda de centenas de árvores.