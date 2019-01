Secretário de Estado da Proteção Civil visitou Quartel do GIPS de Ribeira de Pena

O Secretário de Estado da Proteção Civil, José Artur Neves, visitou, no dia 4 de janeiro, as instalações do quartel do Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro (GIPS) de Lamelas, Ribeira de Pena.

A visita do Secretário de Estado da Proteção Civil inseriu-se no âmbito dos contactos realizados entre o Município de Ribeira de Pena e o Ministério da Administração Interna, tendo em vista a realização de obras de beneficiação do Quartel onde estão instalados os elementos do GIPS.

O atual edifício possui condições precárias que são visivelmente inadequadas para as funções do GIPS. A autarquia pretende com estas obras de requalificação orçadas em 320 mil euros, assegurar maior conforto e dignidade para estes profissionais que desempenham um papel fundamental na prevenção e combate aos incêndios florestais.

A visita de José Artur Neves terminou com a passagem no edifício dos Paços do Concelho, onde foram analisados pormenores sobre o projeto de intervenção.