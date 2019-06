Secretária de Estado inaugura Rota da Igualdade em Vila Real

Hoje, a Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade, Rosa Monteiro, estará de visita a Vila Real. Da agenda desta deslocação fazem parte várias reuniões de trabalho, nomeadamente com a Câmara Municipal de Vila Real, a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) e a Rede Social concelhia, onde serão abordadas algumas questões relacionadas com a violência doméstica e a igualdade de género e articuladas formas de cooperação para combater este flagelo social.

Nesta visita haverá ainda tempo para uma visita à freguesia de Abaças onde será inaugurada a Rota da Igualdade com a itinerância da exposição “A História Delas”. Esta ocasião servirá também para homenagear uma mulher da localidade com entrega de um diploma de reconhecimento pelo seu percurso de vida.

Recorde-se que a exposição “A História Delas” foi inaugurada no dia 8 de março, no âmbito do Dia Internacional o da Mulher. Através de uma viagem pela história deste dia, assim como, pelos rostos das mulheres que, pelas mais diversas razões, têm deixado a sua marca no Mundo, em Portugal e em Vila Real a exposição convida o público a fazer uma reflexão sobre a importância da celebração do Dia Internacional da Mulher. A Exposição reúne também alguns diplomas legais que, desde 1974, influenciaram o papel e a posição das mulheres na sociedade Portuguesa.