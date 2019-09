Secretária de Estado da Defesa Nacional em Chaves no âmbito do Dia da Defesa Nacional

A Secretária de Estado da Defesa Nacional, Ana Santos Pinto, estará amanhã em Chaves, no âmbito do Dia da Defesa Nacional (DDN). O programa oficial da visita de Ana Santos Pinto, terá início às 10 horas, na Praça de Camões, onde estarão representados os três Ramos das Forças Armadas.

Durante a manhã, a Secretária de Estado da Defesa Nacional tem um encontro marcado com mais de 50 jovens do concelhos, onde irá conversar sobre a relevância do papel das Forças Armadas na sociedade portuguesa. Durante o período matinal, os jovens flavienses poderão também participar em atividades desportivas e experimentar alguns equipamentos da Marinha, Exército e Força Aérea, nos quais se incluem uma torre de escalada, viaturas blindadas Pandur e um simulador de voo.

Da parte de tarde, a governante participará nas atividades da 15.ª edição do DDN no Centro de Divulgação de Chaves, Regimento de Infantaria n.º 19, tendo à sua espera cerca de uma centena de jovens do concelho de Fafe.