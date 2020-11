SC Vila Real com três casos de Covid-19 no plantel

Foram diagnosticados, esta segunda-feira, três casos de Covid-19 no plantel do SC Vila Real, que disputa o Campeonato de Portugal, segundo informações veiculadas pela rádio Universidade FM.

SC Vila Real apenas disputou três jogos oficiais esta temporada

A temporada do Campeonato de Portugal 2020/2021 está a ser atípica com vários jogos adiados devido à pandemia de Covid-19. A Série C, na qual o SC Vila Real compete, é a mais afetada, havendo clubes que, à sexta jornada, disputaram apenas três jogos – Leça FC, o Marítimo B, o FC Pedras Rubras, o SC Vila Real e o União da Madeira SAD.

Na primeira jornada, o SC Vila Real deslocou-se à Madeira para defrontar a equipa do União da Madeira SAD, mas o jogo não se realizou. Os madeirenses alegaram falta de parecer positivo das autoridades sanitárias locais para que o jogo se realizasse. Os vila-realenses contestaram a decisão e pediram vitória por falta de comparência do adversário. A Federação Portuguesa de Futebol considerou o jogo como “Não Iniciado”.

O segundo jogo do SC Vila Real a ser adiado foi a visita ao terreno do SC Salgueiros, a contar para a quinta jornada. O encontro estava marcado para o dia 1 de novembro, mas devido a decisão do Governo de suspender as competições não-profissionais nos dias 31 de outubro e 1 de novembro, todas as partidas do Campeonato de Portugal foram adiadas.

A terceira partida adiada do SC Vila Real foi contra o CSD Câmara de Lobos. O jogo estava marcado para o dia 8 de novembro, mas a medida tomada pelo Governo Regional da Madeira de suspender todas as competições não-profissionais do arquipélago e impedir atletas e equipas não-profissionais de participar em competições nacionais e internacionais durante 30 dias, fez com que o encontro não se pudesse realizar. SC Vila Real e CSD Câmara de Lobos encontram-se a 13 de dezembro no Complexo Desportivo Monte da Forca.

O Sport Clube de Vila Real ocupa a décima posição da tabela classificativa com apenas um ponto, fruto do empate a zero no Parque Silva Matos contra o SC Coimbrões. A última vez que o SC Vila Real entrou em campo foi na manhã do dia 25 de outubro. No jogo da quarta jornada, a equipa de Vila Real perdeu com o Marítimo B por 5-1.