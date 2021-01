SC de Vila Real está de regresso ao Campo do Calvário

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) comunicou, de forma oficial, que o Campo do Calvário foi aprovado para a realização dos restantes jogos da Série C do Campeonato de Portugal, época 2020/2021.

“Apesar do esforço de todos para a melhoria do relvado do Complexo Desportivo do Monte da Forca este não se encontra nas melhores condições, pelo que todo o esforço efetuado não permite a sua melhor utilização, fruto do desgaste pela sua idade”, explicou a direção do clube vila-realense.

“Assim, a nossa casa, o mítico Campo do Calvário, tem uma nova vida! Unidos conseguimos realizar o que muita gente já não acreditava, mas o sonho de voltar a casa vai-se concretizar”, acrescentou.

Para a concretização deste desiderato, foram efetuadas melhorias de segurança e iluminação no recinto desportivo, com a ajuda do Município de Vila Real.