Sapadores Florestais da CIMAT realizaram trabalhos de limpeza em Boticas

A Brigada de Sapadores Florestais da Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega (CIMAT) realizou trabalhos de limpeza no Concelho de Boticas, entre os dias 25 de junho e 8 de julho.

Os trabalhos foram feitos com o apoio de um trator destroçador de mato e máquinas roçadoras, tendo como finalidade diminuir a carga combustível na Zona Industrial do Padrão, com maior incidência junto às instalações da empresa Lankhorst Euronete, e na área envolvente ao Boticas Parque – Natureza e Biodiversidade.

A equipa de Sapadores Florestais da CIMAT, que atua de forma alternada nos seis municípios do Alto Tâmega, tem como funções a realização de ações de silvicultura preventiva, ao nível da manutenção e instalação de rede primária de defesa da floresta contra incêndios, apoio no combate aos fogos florestais, entre outras.

No período de maior risco de incêndios, a Brigada da CIMAT integra também o Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR), exercendo trabalhos de apoio ao ataque ampliado e ao rescaldo e reverificação do perímetro de incêndios.