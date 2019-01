Milhares de pessoas acorreram este domingo, dia 20 de janeiro, a Vila Grande, freguesia de Dornelas, onde os habitantes voltaram a cumprir a tradição, realizando a tradicional festa em Honra de S. Sebastião, também conhecida como “Mesinha de S. Sebastião” ou “Festa das papas”.

Sendo uma das romarias mais antigas do Concelho de Boticas, as festividades em honra de S. Sebastião, padroeiro da guerra, da fome e da peste, repetem-se a cada ano que passa, com os habitantes de Dornelas a oferecerem pão, carnes de porco cozidas em potes de ferro ao lume e arroz a todos quantos visitam a aldeia no dia dedicado ao santo. Reza a tradição que enquanto assim o fizerem a aldeia fica protegida da guerra, da fome e da peste.

As origens desta devoção remontam ao tempo das invasões francesas, altura em que os habitantes de Dornelas prometeram a S. Sebastião que se mantivesse as tropas napoleónicas longe da aldeia, todos os anos, por ocasião da celebração do dia do santo, ofereceriam de comer a todos quantos se deslocassem à aldeia. Um forte nevão terá mantido as tropas francesas longe da aldeia, passando ao largo, o que foi considerado um milagre do Santo, que passou então a ser ainda mais venerado e a quem todos os anos, séculos volvidos, os habitantes continuam a prestar tributo, mantendo a tradição de oferecerem comida, disposta ao longo de uma longa mesa colocada nas ruas de Vila Grande.

Despois dos preparativos nos dias anteriores, as festividades arrancaram com a eucaristia celebrada pelo pároco Monsenhor Silvério Guimarães, a que se seguiu a tradicional procissão e a bênção dos alimentos oferecidos no bodo comunitário a todos os que se deslocaram até Vila Grande para assistirem e participarem nestas festividades, antes de serem colocados sobre a extensa mesa de madeira.

O Presidente da Câmara Municipal, Fernando Queiroga, acompanhado pelos vereadores Guilherme Pires e Hélio Martins, voltaram, uma vez mais, a associar-se a estas festividades.