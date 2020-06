São Martinho de Anta recebeu ontem o Mercado Local de Produtos da Terra

O Mercado Local de Produtos da Terra realizou-se ontem em São Martinho de Anta. Com uma manhã solarenga e convidativa, foram vários os populares que acorreram ao Largo do Eirô para usufruírem dos vários produtos disponibilizados pelos produtores locais.

Depois de várias edições a acontecer em Sabrosa, numa política de descentralização desta atividade, e de forma a facilitar o seu acesso a todos os munícipes do concelho, este Mercado vai percorrer nos próximos domingos todas as freguesias do concelho de Sabrosa.