Santa Marta: utentes e colaboradores de instituições sociais estão a ser testados à Covid-19

A Câmara Municipal de Santa Marta de Penaguião, atenta à evolução da pandemia no concelho, e de forma a monitorizar os contágios da Covid-19, irá avançar com novos testes às IPSS concelhias e colaboradores do município.

No seguimento do surgimento de novos casos positivos neste fim de semana, foram testados, no dia 9 de novembro, sete colaboradores da autarquia e todos os colaboradores da Fundação Luís Vicente. No dia 10, terça-feira, serão testados 36 colaboradores do Centro Social e Paroquial de São Miguel de Lobrigos, 19 utentes desta instituição, 38 colaboradores do Centro Social e Paroquial de Santa Eulália e 16 utentes da referida instituição.

No dia de quarta-feira, 11 de novembro, serão testados os utentes do Centro de Dia do Centro Social e Paroquial de Santa Eulália, num total de 21 utentes. De salvaguardar que os colaboradores e utentes da Fundação Carneiro Mesquita também irão ser testados, numa data já em discussão com o laboratório de análise.

O Município informou que continua a atuar de forma célere e rigorosa no combate à pandemia, mas apela, mais do que nunca, ao cumprimento das orientações das autoridades de saúde, como o uso de máscara, a higienização regular das mãos, a distância social e a etiqueta respiratória.