Santa Marta: rastreios em bombeiros, escolas e autarquia deram negativo à Covid-19

No seguimento de algumas situações de casos COVID-19 que surgiram como positivos, nos últimos dias, o Município de Santa Marta de Penaguião, juntamente com o SNS, realizou e continua a realizar, rastreio em algumas instituições.

Assim, e tendo chegado os resultados quer dos testes realizados nas Corporações de Bombeiros Voluntários do concelho, quer no Agrupamento de Escolas e na Câmara Municipal, a autarquia informou dos resultados.

Corporações de Bombeiros: após o aparecimento de três casos entre esta comunidade, alguns bombeiros, de ambas as corporações, foram testados e resultaram em negativos.

Agrupamento de Escolas: os testes primeiramente realizados a colaboradores que estiveram em contacto com Infetados COVID-19, resultaram em negativos. Os testes realizados aos restantes elementos de uma turma, onde tinham sido detetados dois casos positivos, resultaram em negativos. Aguardam-se os resultados do Pré-escolar, sendo que todos estão devidamente protegidos em isolamento profilático (pais, alunos e funcionários).

Câmara Municipal: Após o surgimento de um caso positivo entre os colaboradores, já sinalizado anteriormente, foram testados os contactos diretos deste, no serviço, sendo que os resultados foram todos negativos.

Mais se informa que estamos a aguardar os resultados do rastreio realizado às IPSS’s do concelho. Os dados serão divulgados quando tivermos conhecimento oficial de todos os testes realizados. O Município continua a apelar ao cumprimento das medidas e normas preventivas contra a COVID-19, com serenidade, rigor e firmeza.

Neste concelho estavam sinalizados 26 casos ativos de Covid-19 e 66 pessoas em isolamento.