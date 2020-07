Santa Marta lança plataforma online de venda de produtos locais

O Município de Santa Marta de Penaguião no âmbito da sua política de intervenção social e económica junto da sua população e concelho, deu mais um passo diferenciador e inovador, com a apresentação, no dia 15 de junho, de uma plataforma de venda de produtos online.

O SANTA MARTA Store surge de uma necessidade de aproximar os consumidores dos produtores de vinho, agora mais do que nunca, promovendo alguns dos serviços e produtos que Santa Marta de Penaguião tem para oferecer a quem nos visita. Uma plataforma que vem para ajudar no escoamento de alguns dos seus produtos e serviços.

A ideia da plataforma surgiu no início da pandemia COVID-19, após o presidente da autarquia local, Luís Machado, ter reunido com todos os produtores engarrafadores, por forma a encontrar maneiras de suprimir as dificuldades que a pandemia estaria a fazer sentir.

“Santa Marta de Penaguião tem produtos de excelência que merecem ser partilhados não só localmente, ou regionalmente, mas também nacionalmente e até internacionalmente. Com esta plataforma, criada em parceria com a Medidata, pretendemos impulsionar a economia local que nesta altura de Covid-19 ficou infelizmente fragilizada”, disse.

Cada produtor pode promover o seu produto, a sua história, os seus serviços bastando para isso ter sempre a sua base de dados e prazos de entrega atualizados, permitindo ao consumidor ter sempre acesso às novidades e ficar satisfeito com o serviço.

O autarca acrescentou ainda que a pandemia não trouxe só coisas más, neste caso, foi uma oportunidade para escolher novos caminhos e esta plataforma tem tudo para ter sucesso. Posteriormente serão acrescentados à plataforma novos serviços tais como a gastronomia, visitas guiadas, etc… sempre com o objetivo de divulgar o que de melhor tem Santa Marta de Penaguião, e fazer da marca com o seu nome uma marca de referência nacional.