Santa Marta: Espaço Convívio de Sever foi inaugurado

Num ambiente festivo e de muita animação, decorreu na tarde de quarta-feira, dia 7 de Agosto, a cerimónia oficial da inauguração do Espaço Convívio de Sever.

Um espaço há muito ansiado pela população cuja integração na paisagem vinhateira envolvente é marcada pela dominância do xisto, vidro e materiais tradicionais sendo que o mesmo contempla um amplo salão, cozinha, bar de apoio e outros anexos, complementado por um magnífico miradouro.

O Presidente do Município, Dr. Luís Machado, vincou a importância do espaço para a comunidade local e emigrante, podendo tornar o mesmo numa mais-valia em termos festivos, sociais e de animação. “ O Município em colaboração com a Junta de Freguesia deu resposta a uma velha ambição da freguesia e empenhou-se na sua construção, investindo cerca de 150.000 euros”.

Por outro lado, o Presidente da Junta de Freguesia de Sever, António Júlio Almeida, manifestou em nome da Junta e da população o seu contentamento pelo novo equipamento, assegurando que o mesmo estará disponível para a comunidade, quer para eventos de várias ordens quer para outros acontecimentos de carater público.