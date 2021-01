Santa Marta de Penaguião: serviços espalham sal para impedir formação de gelo

Na sequência das baixas temperaturas que se têm feito sentir nos últimos dias, e com a consequente formação de gelo, os serviços da Câmara Municipal de Santa Marta de Penaguião têm estado a espalhar sal nas estradas municipais.

Uma média de cerca de 1500 quilos de sal por dia já foram espalhados desde o início do ano, nas vias de maior afluência e nas mais afetadas pela formação de gelo.

Esta ação preventiva decorre em colaboração com as juntas de freguesia e corporações de bombeiros do concelho.

A Câmara Municipal recomenda a todos os condutores a maior atenção e cuidado na condução nestes dias, devendo todos adotar uma condução defensiva e cautelosa.