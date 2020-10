Santa Marta de Penaguião: reunião do Conselho Municipal de Educação sobre o arranque do ano letivo

Teve lugar nos Paços do Concelho de Santa Marta de Penaguião, no passado dia 06 de Outubro, a reunião do Conselho Municipal de Educação, cujo tema principal foi o arranque do ano letivo, e todas as novas restrições perante esta fase pandémica que teima em permanecer no nosso dia-a-dia.

Apesar de todos os constrangimentos e procedimentos de segurança e higienização necessários, foi de congratulação geral todo o trabalho realizado pelo Agrupamento de Escolas, em colaboração com o Município, e a ajuda indispensável dos Srs. Presidentes de Junta, da Unidade de Saúde de Santa Marta de Penaguião, da Associação de Pais, da Proteção Civil, das forças de segurança, entre outros.

É um facto que a pandemia COVID veio alterar uma série de hábitos escolares que estariam já enraizados pelas nossas crianças, mas apesar de tudo a comunidade escolar está a respeitar todas as diretrizes, para que seja mantido o devido distanciamento e a segurança necessária por forma a evitar contágios ou surtos em ambiente escolar.

Para além desta matéria de pandemia, foram também mencionadas algumas atividades e dinâmicas a serem fomentadas, em futuro breve, tanto pelo Agrupamento de Escolas como pelo Município, que trarão benefícios para o aluno.

Por enquanto, continuará o esforço e a dedicação nos serviços e ações, coligados entre o Agrupamento de Escolas, o Município e os restantes órgãos supramencionados, para que o ano letivo continue a decorrer de modo seguro, tranquilo e que o apoio social ao aluno e à sua família continue a ser fomentado e continuamente reforçado, para melhorar o bem estar de todos e, consequentemente, o sucesso escolar das nossas crianças.