Santa Marta de Penaguião: requalificação das piscinas municipais em andamento

As obras de requalificação das instalações das piscinas municipais de Santa Marta de Penaguião, iniciadas no final do passado mês de novembro, avançam a passos largos por forma a que os utentes possam usufruir do equipamento municipal assim que esta pandemia no-lo permita.

Nesta primeira fase já se encontram removidos, na zona interior do edifício, todos os materiais a serem substituídos, tais como cerâmicas, portas, caixilharias em alumínio e madeiras, sendo que para além disso, também já foi removida toda a tubagem do circuito de águas e respetivas bombas circuladores. De salientar ainda que os azulejos já se encontram a serem colocados quer nas paredes interiores quer no chão das áreas comuns e dos balneários e, na parte exterior, a fachada já está a ser intervencionada com a aplicação do capoto.

“O município de Santa Marta de Penaguião acompanha de perto todos os trabalhos para que esta requalificação seja do seu agrado e vá de encontro às suas necessidades”, informou a autarquia.