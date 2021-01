Santa Marta de Penaguião: projeto de combate ao insucesso escolar

Após o encerramento das escolas na passada sexta-feira, a equipa do Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar (PIICIE) do Município de Santa Marta de Penaguião começou a pôr em prática algumas ideias que tinham sido esboçadas no início do projeto, nomeadamente a criação de uma página no Facebook e uma conta no Instagram. Com esta nova realidade, a equipa teve que encontrar uma forma de continuar a contactar com os alunos e, ao mesmo tempo, conseguir alcançar também os pais, amigos e restante comunidade.

Ao usar as redes sociais consegue, à distância, manter os objetivos traçados no plano de ação, no sentido de motivar os alunos para as atividades escolares e envolver os pais e encarregados de educação no dia-a-dia dos seus filhos.

Neste início de percurso pelo mundo digital, a equipa decidiu lançar vários vídeos, não só para divulgar o projeto, mas também para que todos os elementos se pudessem apresentar. Irão também ser partilhadas atividades, lançados desafios e divulgada informação relevante para o público-alvo.

A equipa PIICIE continua, desta forma, presente e empenhada no caminho do sucesso, contribuindo para tornar estes dias de confinamento um pouco mais simpáticos.

Visite e saiba mais https://www.facebook.com/piiciesmp