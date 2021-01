Santa Marta de Penaguião prepara processo de voto em segurança

No próximo domingo, dia 24 de janeiro, decorrem as eleições para o Presidente da República e Santa Marta de Penaguião prepara o momento para que o mesmo se processe com a máxima segurança.

Para além do cumprimento obrigatório das regras sanitárias, tais como a utilização de equipamentos de proteção individual, o distanciamento físico e a desinfeção das mãos, serão adotadas as recomendações de arejamento dos espaços fechados e de circulação em geral.

O Município apela a que todos os eleitores cumpram com as recomendações indicadas, permanecendo no local somente o tempo necessário para poder exercer o seu direito de voto.

No final do processo de recolha e contagem de votos, o Município irá avançar com a desinfeção de todas as secções de voto instaladas quer nos estabelecimentos de ensino quer nos restantes locais de voto.