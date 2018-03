Santa Marta de Penaguião: mais uma edição da Universidade Júnior

À semelhança do ano anterior, o município penaguiense realiza um trabalho de colaboração com a Universidade do Porto, no âmbito do projeto Universidade Júnior que consiste no maior programa nacional de iniciação ao ambiente universitário, que se desenvolve para alunos do 5º ao 11º ano de escolaridade.

O Município de Santa Marta de Penaguião irá possibilitar aos seus alunos do 10º e 11º anos, integrarem, durante uma semana, o programa de cursos de verão da Universidade do Porto e assim terem a oportunidade de participar em diversas atividades, de áreas diferentes como sendo: as ciências, as tecnologias, as artes ou o desporto, tendo sempre em consideração os programas escolares e o planeamento feito por docentes universitários, conduzidos por estudantes universitários, recém-licenciados e, em alguns casos, jovens investigadores.

A Câmara Municipal penaguiense assinou um protocolo com a Universidade em questão comprometendo-se a apoiar quer na divulgação das diferentes iniciativas, quer no transporte para as deslocações entre Santa Marta de Penaguião e as Faculdades da Universidade do Porto.

De salientar que as inscrições para o programa serão abertas brevemente no Serviço de Atendimento ao Munícipe.