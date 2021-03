Santa Marta de Penaguião investe mais de 35 mil euros em Bolsas de Estudo

A Câmara Municipal de Santa Marta de Penaguião homologou, na sua reunião de câmara ordinária de ontem (2 de março), a lista de ordenação final dos candidatos para a atribuição de 64 bolsas de estudo a alunos do ensino superior, e 7 bolsas a Bombeiros Voluntários, no valor global de 35.500,00 euros.

A Educação continua a ser uma das grandes prioridades deste Executivo Municipal, que continua consciente de que a educação desempenha um papel fundamental no desenvolvimento da comunidade.

Este ano, mais do que nunca, o apoio vem ajudar a aliviar o esforço económico que os estudantes e as suas famílias fazem, sendo que o Presidente da Câmara, Luís Machado, defende que “é um dever da autarquia apoiar, na medida do possível, os seus munícipes na prossecução dos seus estudos de nível superior, por forma a garantir iguais oportunidades para todos”.

De salientar que o programa de bolsas de estudo ao ensino superior destina-se a estudantes com menores recursos económicos, residentes no concelho de Santa Marta de Penaguião, visando minimizar o esforço das famílias na sua missão de educar.