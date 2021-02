Santa Marta de Penaguião investe 75 mil euros na extensão da rede de fibra ótica

O Município de Santa Marta de Penaguião finalizou a primeira fase da extensão da rede de fibra ótica a alguns pontos do concelho. Esta iniciativa, que representa um investimento final na ordem dos 75 mil euros, tem como objetivo conectar as populações através de uma rede de fibra ótica neutra e aberta a todos os operadores de telecomunicações, para que todos possam servir melhor a população local.

Após o reforço da cobertura nas freguesias de Alvações do Corgo, Medrões, Sever, Fontes e União de Freguesias de Lobrigos (S. Miguel, S. João Batista) e Sanhoane, o objetivo do Município é que no decorrer do segundo semestre de 2021 mais 2.500 casas possam usufruir do serviço de banda larga com a chegada da rede à Cumieira e à União de Freguesias de Louredo e Fornelos, garantindo, assim, que efetivamente todas as freguesias do concelho tenham acesso à fibra ótica.

Este investimento garantirá a cobertura da fibra ótica a cerca de 100 % no concelho, permitindo assim que mais penaguienses tenham acesso a serviços de telecomunicações com mais velocidade, maior largura de banda, melhor cobertura e maior qualidade.

A qualquer momento, a população poderá verificar a disponibilidade atual de cobertura de rede fibra em www.dstelecom.pt/rede-e-cobertura.