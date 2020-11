Santa Marta de Penaguião: detido por tráfico de estupefacientes

O Comando Territorial da GNR de Vila Real, através do Posto Territorial de Santa Marta de Penaguião, no dia 31 de outubro, deteve em flagrante delito um homem de 24 anos por tráfico de estupefacientes, em Santa Marta de Penaguião.

No âmbito de uma ação de fiscalização rodoviária, os militares da Guarda abordaram um condutor que demonstrou um comportamento nervoso, tendo sido possível apurar que tinha estupefacientes em sua posse. Após uma busca ao veículo e uma revista aos ocupantes, foi apreendido o seguinte material: 2 110 euros em numerário; 605 doses de cocaína; duas doses de canábis; seis doses de pólen de haxixe; uma balança digital de precisão; um moinho de metal utilizado para triturar as folhas de canábis; um tablet; dois telemóveis; um veículo; diverso material relacionado com o tráfico de estupefacientes.

O detido está a ser presente ao Tribunal Judicial de Peso da Régua, para aplicação de medidas de coação.