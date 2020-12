Santa Marta de Penaguião: crianças recebem lembranças de Natal

“O Melhor do Natal são vocês as crianças e por isso continuarão a ter sempre a nossa atenção e o nosso cuidar”. Foi com estas palavras que o Presidente do Município de Santa Marta de Penaguião se dirigiu às crianças do pré-escolar e do 1º ciclo através de uma mensagem e uma lembrança de Natal.

A pandemia não pode nunca afastar o belo que é o Natal, o belo que é a partilha dos presentes, e o belo do espírito natalício. “Considerando todas as contingências de prevenção contra a COVID-19 não foi possível registar os momentos da entrega das lembranças, mas acreditamos que os sorrisos tenham estado presentes nos rostos das crianças penaguienses”, informou a autarquia.

A todas elas e às suas famílias, um feliz e Santo Natal.