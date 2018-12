Para assinalar oficialmente o arranque do programa “ Saúde Oral para Todos” no Centro de Saúde de Santa Marta de Penaguião, a Secretária de Estado da Saúde, Raquel Duarte, visitou na manhã de segunda-feira, dia 3 de Dezembro, as instalações deste serviço e o respetivo consultório de Saúde Oral.

Nos discursos oficiais que se seguiram, o membro do Governo e todos os representantes das instituições ligadas à área da Saúde, enalteceram nas suas intervenções, o empenho desde a primeira hora do Município de Santa Marta de Penaguião na instalação deste serviço de saúde de proximidade, e o caráter social equitativo da medida.

O Presidente da Câmara Municipal de Santa Marta de Penaguião, Dr. Luís Machado, realçou que esta nova valência de saúde para a população resulta do esforço do executivo municipal no cumprir de uma missão para o bem-estar e a felicidade dos penaguienses. Neste propósito, e na sua alocução, o autarca vincou ainda o investimento de cerca de 1 milhão e duzentos e quarenta mil euros em vários programas sociais dirigidos aos mais carenciados, nos últimos cinco anos.

Para a instalação do Consultório de Saúde Oral, o primeiro do Agrupamento de Centros de Saúde do Douro I – Marão e Douro Norte, o Município adquiriu uma moderna cadeira de dentista cujo valor rondou os 49 mil euros. A partir de hoje, todos os penaguienses terão acesso aos serviços médicos dentários públicos.

