Casa do Cantoneiro da Estrada Nacional 2 vai ser requalificada

O Município de Santa Marta de Penaguião é, de agora em diante, o proprietário da histórica Casa do Cantoneiro.

Situada em plena Estrada Nacional 2, a Casa do Cantoneiro irá ser requalificada de forma a preservar os valores e encontrar mecanismos que a torne apta para afetação a um polo de dinamização e apoio ao Turismo.

Um investimento (custos de reabilitação do imóvel e equipamento do edifício) de 192.140,61€, sendo que 85% do valor é cofinanciado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional e 15% por capitais próprios do Município de Santa Marta de Penaguião, este imóvel será um local onde o turista poderá encontrar informação sobre os produtos e produtores do Concelho penaguiense, oferecendo igualmente informação sobre a Região Demarcada do Douro, a Rota da Estrada Nacional 2, o Caminho Português Interior de Santiago e todos os trilhos que se poderão fazer na nossa Concha Vinhateira.

Nos termos do Decreto-Lei nº 106/2018, de 29 de novembro, a Casa do Cantoneiro será gerida agora de forma autónoma pelo município penaguiense.

Este projeto é considerado, sem dúvida, uma mais valia para o concelho de Santa Marta de Penaguião que, ao longo dos últimos anos, tem vindo a registar um crescimento significativo do número de turistas, devido ao enquadramento geográfico na Região Demarcada do Douro, e à Rota da Estrada Nacional 2, bem como ao Caminho Português Interior de Santiago.