Santa Marta de Penaguião: autarquia coloca cinzeiros junto a espaços públicos

Beatas na via pública é algo, infelizmente recorrente. No combate à proteção do meio ambiente e no seguimento do decreto lei que atribui coima a este ato, a autarquia de Santa Marta de Penaguião iniciou a instalação de cinzeiros de pé em diversos locais da vila.

Os cinzeiros encontram-se já colocados junto a alguns espaços municipais tais como Câmara Municipal, Auditório Municipal, Biblioteca Municipal, Loja Interativa do Turismo, e paragem de autocarros. Posteriormente serão ainda colocados mais junto a outros serviços públicos não municipais tais como: Repartição de Finanças, Conservatória, Notária, Registo Civil, GNR, Agrupamento de escolas, Centro de Saúde e Segurança social de forma a que não existam desculpas para o depósito de beatas no chão.

O Presidente da autarquia acredita no bom senso e na cidadania dos fumadores apelando aos mesmos que usem os cinzeiros municipais e evitem qualquer transgressão.