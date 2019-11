Santa Marta de Penaguião assinala o Dia Nacional do Pijama

Crianças, pessoal docente e não docente foram hoje para a escola de pijama, no dia em que a missão é lembrar todo o país de que todas as crianças têm o direito a crescer no seio de uma família.

Acompanhados das suas almofadas e dos seus peluches preferidos, as crianças do Agrupamento de Escolas de Santa Marta de Penaguião e das IPSS do Concelho, associaram-se às comemorações deste dia e lembraram que todas as crianças merecem ser felizes.

Um dia recheado de muita alegria e felicidade que fica registado em fotografias e na memória de cada um.

De relembrar que o Dia Nacional do Pijama é promovido pela associação Mundos de Vida, associação para quem reverte todo o dinheiro que as crianças e as suas famílias fazem chegar à escola neste dia, e que este ano coincide com o dia da Convenção Internacional dos Direitos da Criança.