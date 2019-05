Santa Marta aderiu à “Chama da Solidariedade”

Santa Marta de Penaguião recebeu durante a manhã de sexta-feira, dia 24 de Junho, a “ Chama da Solidariedade”, uma caminhada simbólica pela solidariedade que percorreu as artérias centrais da vila na qual participaram mais de duas centenas de crianças, professores, séniores e bombeiros voluntários todos oriundos do concelho.

Esta iniciativa da União Distrital das Instituições Particulares de Solidariedade Social, UDIPSS, de Vila Real que contou com a colaboração do Município, consistiu no transporte de uma tocha acesa, a “Chama Solidária”, levada em pequenas estafetas por várias crianças, jovens, bombeiros, dirigentes de instituições e séniores, com o propósito de promover, divulgar e agradecer a todos aqueles que fazem do bem-estar dos outros uma prioridade diária.

De realçar que o Município de Santa Marta de Penaguião, desde a primeira hora, elegeu as pessoas como prioridade.