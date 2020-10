Santa Marta de Penaguião adere às comemorações dos 75 anos da ONU

A Organização das Nações Unidas (ONU) completa no sábado, dia 24 de outubro de 2020, 75 anos, uma data que a Organização considera de grande importância para o sistema internacional multilateral, sobretudo no atual contexto da crise resultante da pandemia da Covid-19. “Mais do que nunca, é fundamental promover a solidariedade entre os povos para juntos se conseguir mitigar e combater os efeitos da pandemia”.

O Centro Regional de Informação das Nações Unidas para a Europa Ocidental coordenou uma iniciativa, à escala europeia, pedindo a inúmeras entidades relevantes que se juntassem, simbolicamente, a esta ocasião iluminando a azul – a cor da ONU – edifícios / monumentos icónicos.

O Município de SANTA MARTA de Penaguião respondeu a este apelo, colorindo o edifício dos Paços do Concelho durante o fim-de-semana.

Ainda de acordo com as Nações Unidas, “esta ação pretende demonstrar como os países, as cidades e as comunidades defendem e promovem a missão e os valores da ONU: manutenção da paz e segurança internacionais, promoção dos direitos humanos, redução das desigualdades e prosperidade para todos”.