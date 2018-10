O INATEL escolheu Santa Marta de Penaguião para realizar na tarde do passado domingo, dia 30 de Setembro, o seu tradicional Encontro de Bandas Filarmónicas do Distrito de Vila Real, evento que serviu também para evocar por antecipação o Dia Mundial da Música, comemorado a 1 de Outubro.

Este encontro decorreu no Jardim do Pelourinho, teve a colaboração do Município de Santa Marta de Penaguião e juntou as Bandas de Música da Cumieira, Sabrosa e de Pontido (Vila Pouca de Aguiar) cujas atuações foram muito aplaudidas pelas dezenas de pessoas presentes.

O Presidente da Câmara Municipal de Santa Marta de Penaguião, Dr. Luís Machado, depois de exaltar o evento e saudar as bandas participantes, teceu elogios à Banda Musical da Cumieira, pelo que ela representa para o concelho.

“O Município orgulha-se de ter no concelho uma Banda de Música com este perfil. Saliento a qualidade das suas atuações, a comunidade que agrega à sua volta, o seu papel de divulgação da música e principalmente a sua função social de formação dos jovens. Toda esta existência tem prestigiado a nível nacional, o nome de Santa Marta de Penaguião”.

Neste Encontro, atuaram ao todo cerca de 120 instrumentistas.