A edição de 2018 do Sabrosa Summer Fest – SSF arrancou ontem à noite com a atuação do grupo Ghaveta, no Largo da Praça.

Perante uma Praça muito bem composta de público, que aproveitou a noite muito agradável do primeiro dia de agosto para assistir ao concerto, o grupo Ghaveta, cuja atuação se inseriu também no Festival 8 Mãos, apresentou um espetáculo onde a harpa, a voz, a percussão, o violino, a guitarra acústica e o bouzouki se conjugaram íntimamente na procura da emoção, do ritmo, do baile e da ligação directa com o público foi protagonista e participante da sua música.

O som de Ghaveta mergulha num universo tímbrico cheio de sensações com um reportório de músicas de raíz tradicional misturado com outras composições próprias e arranjos ao estilo mais pessoal.

O próximo evento do SSF acontece no dia 22 de agosto, pelas 21h30, no anfiteatro da Fonte Luminosa, com o espetáculo Amália Sempre – Os Grandes Fados.