Sabrosa: requalificação do Largo do Terreiro em Gouvinhas

O Largo do Terreiro, em Gouvinhas, foi recentemente requalificado, com intervenções ao nível da repavimentação existente, da organização do espaço destinado a estacionamento, das suas estruturas de suporte e da remodelação sua rede elétrica.

O projeto implementado pretendeu promover a qualificação da área de intervenção preservando as características intrínsecas do lugar, assumindo o desenho da obra os principais traços orientadores existentes, sendo regulado o perfil do arruamento e da área de aparcamento automóvel. Também os muros de xisto que suportam aquele espaço foram alvo de intervenção, sendo reabilitados e reconstruídos os que se encontravam danificados e com necessidade de atualização.

Para além da atualização da rede elétrica da área abrangida, foi também colocado um novo abrigo de passageiros, com modelo atual e enquadrado nas intervenções efetuadas.

Esta é mais uma intervenção que vai ao encontro das preocupações do executivo municipal em intervir e trabalhar transversalmente no concelho para as suas populações.