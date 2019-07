Sabrosa recebe placa de homenagem a Fernão de Magalhães por parte de “La Ruta de los 18 Héroes”

Uma comitiva de dois espanhóis, vindos de Madrid, pertencentes ao grupo La Ruta de Los 18 Héroes visitou hoje Sabrosa para homenagear Fernão de Magalhães através da entrega de uma placa de homenagem a Fernão de Magalhães ao executivo camarário sabrosense.

Durante a visita, o grupo teve oportunidade de enaltecer o feito conseguido à época pelo navegador ao executivo que os recebeu, e de visitar alguns dos pontos mais emblemáticos relacionados com Fernão de Magalhães na vila de Sabrosa. Esta visita foi também acompanhada por Jim Foster, cientista norte-americano residente no Alaska, e manager do projeto The Magellan Project – Retracing the route 500 years later.

O grupo La Ruta de Los 18 Héroes está a percorrer a pé todas as localidades dos 18 tripulantes da nau Vitória que completaram a viagem de circum-navegação que, por ter sido programada e capitaneada pelo navegador sabrosense, também incluíram Sabrosa no seu roteiro de homenagens. Na sua totalidade, os caminhantes percorrerão dez localidades, numa viagem que se iniciou no passado dia 1 de junho em Getária e que terminará a 10 de agosto na cidade de Sevilha.