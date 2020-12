Sabrosa: Orçamento Municipal para 2021 aprovado por unanimidade

O orçamento municipal para 2021 da Câmara Municipal de Sabrosa foi aprovado por unanimidade no executivo e assembleia municipal.

A aprovação deste documento de forma unânime por parte de todos os órgãos com competência para o efeito é um sinal claro da confiança e rigor apresentado nas linhas estratégicas e orientadoras que o documento tem para o ano de 2021, mas também no trabalho que vem sendo desenvolvido pelo atual executivo municipal ao longo dos últimos anos.

No documento, para além do investimento nas “grandes obras” previstas, que virão resolver alguns dos principais problemas identificados no território, de condições de atratividade do mesmo e de fixação de pessoas e bens em Sabrosa, é de destacar o crescente investimento no apoio social do município às várias instituições e associações concelhias. No seguimento do que vem sendo feito, e que tem sido identificado pelo município de Sabrosa como fator fundamental de desenvolvimento e coesão territorial, todas as associações vão sofrer especial atenção no retomar regular da sua atividade, depois de um ano de 2020 especialmente difícil para o setor social e associativo. Destaca-se neste aspeto o apoio que as corporações de bombeiros concelhias terão uma vez mais, onde, à semelhança do que o município faz há alguns anos, para além dos apoios pontuais, na aquisição de materiais e viaturas, o mesmo tem contemplado o pagamento de operacionais de cada uma das Equipas de Intervenção Permanente (EIP’s) existentes e de operadores de central. No caso dos Bombeiros Voluntários de Sabrosa, também do financiamento de uma tripulação, de dois operacionais, do Posto de Emergência Médica (PEM).Estes, e outros, apoios continuarão a acontecer de forma comprometida com estes serviços, onde o município revê uma importância fundamental para o território.