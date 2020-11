Sabrosa oferece máscaras de proteção individual a todos os alunos do Centro Escolar

Foram entregues na manhã de hoje máscaras de proteção individual personalizadas a todos os alunos do Centro Escolar Fernão de Magalhães – Sabrosa.

Numa cerimónia que decorreu no Centro Escolar Fernão de Magalhães, que juntou os representantes de todas as turmas existentes, responsáveis escolares, da proteção civil e da autarquia, a mesma contou também com a presença do Presidente da Câmara Municipal de Sabrosa, que teve no momento a oportunidade de demonstrar a preocupação constante que a autarquia tem para com a segurança e saúde dos seus munícipes, dos mais novos aos mais velhos, e que “esta é mais uma medida que pretende contribuir para que este momento seja ultrapassado rapidamente, tentando minimizar ao máximo a propagação da COVID-19”.

Os alunos foram também sensibilizados para o uso da máscara e a sua correta utilização, pedindo aos delegados de turma presentes para disseminarem esta informação junto dos seus colegas e encarregados de educação. Simbolicamente, esta entrega no Dia Mundial da Bondade.