Sabrosa: Município abre Posto de Informação Turística na estrada municipal 323

Abriu hoje ao público o Posto de Informação Turística – PIT localizado na estrada municipal 323, Sabrosa – Pinhão. Esta infraestrutura, que reabilita a antiga “Casa do Cantoneiro”, é uma obra do município de Sabrosa, que cria assim um posto de informação ao turista em plena entrada do Alto-Douro vinhateiro. A partir de agora será possível obter ali, a quem visita este território, de forma acessível, informação sobre o território e ofertas turísticas,ter acesso a mostras de vinhos e comprar vários dos produtos endógenos que o concelho de Sabrosa tem para oferecer.

O PIT pode ser visitado todos os dias entre as 09h30 e as 18h30, de segunda a sexta feira, e das 10h00 às 18h30, aos sábados e domingos. Para o presidente da Câmara Municipal de Sabrosa, Domingos Carvas, este é “um investimento estratégico no desenvolvimento turístico do território, que potencia a atratividade de quem o visita, com consequências diretas no incremento no fluxo de turistas e das receitas turísticas geradas”.

Depois da obra de requalificação dos Miradouros nesta estrada, a abertura deste Posto de Informação Turística, e a conclusão da Requalificação desta via panorâmica, permitem a Sabrosa receber atualmente os seus visitantes com atratividade e segurança, algo há muito desejado e que é agora uma realidade.