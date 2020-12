Sabrosa lança Balcão Móvel de Atendimento e leva serviços municipais às freguesias

O município de Sabrosa terá disponível, a partir da próxima terça-feira, dia 22 de dezembro, o Balcão Móvel de Atendimento (BMA), um serviço itinerante que permitirá a todos os munícipes usufruir e tratar na sua freguesia dos serviços até aqui só disponíveis na sede da autarquia, sem a necessidade de se deslocarem da sua localidade.

Assuntos relacionados com o Urbanismo, Ensino, Rendas, Ação Social e Água são alguns dos que podem ser tratados com mais comodidade por todos neste novo serviço, que funcionará na carrinha SOS – Sabrosa oficina Social e que passará por cada uma das freguesias em data e horário mensal já estabelecidos.

Desta forma, fica simplificado o processo de tratamento de assuntos relacionados com a área de obras, nomeadamente entrega de requerimentos, e toda a documentação necessária para licenciamento, legalização, certidões, autorizações de obras; requerer transporte escolar, apoio social escolar ou atribuição de bolsas de estudo e efetuar os pagamentos mensais das refeições escolares; fazer o pagamento de rendas de habitação social, pedido de apoio especial COVID-19 e demais assuntos relacionados com a habitação social; entregar requerimentos e documentação do cartão do idoso, apoio à natalidade, apoio de habitação degradada e serviços de oficina social ou a possibilidade de pagamento das faturas da água e saneamento, através da parceria com as Águas do Interior Norte. Também a requisição/participação para autorizações de queimas ou queimadas estará disponível, fazendo assim com que um dos serviços mais solicitados pelos munícipes fique agora mais facilmente acessível.

Este projeto é desenvolvido no âmbito da candidatura “Proximidade Local Digital Integrada”, efetuada pela Câmara Municipal de Sabrosa, e Financiado pelo FEDER no âmbito do Programa Operacional Regional Norte 2020, que tem por objetivos permitir o acesso ao balcão de atendimento às pessoas mais afastadas da sede de concelho, bem como permitir também o atendimento assistido nos serviços online, também estes disponíveis para todos os munícipes e ajudar, sobretudo, a população mais idosa.