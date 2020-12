Sabrosa: funcionários municipais doaram presentes para “Um Natal Mais Feliz”

Os funcionários da Câmara Municipal de Sabrosa doaram, neste natal, 21 presentes para a Campanha “Um Natal mais Feliz”, que foram entregues às crianças referenciadas pelos serviços de Ação Social do concelho.

A 10.ª edição desta campanha, realizada este ano em parceria entre o RSI e o CLDS 4G de Sabrosa, dois serviços da APPACDM de Sabrosa, teve como objetivo a sensibilização das entidades, instituições e associações locais, para o apadrinhamento das crianças referenciadas através da doação de um presente de natal novo.

No total foram distribuídos, nos dias 22 e 23 de dezembro, 92 presentes de natal a crianças e jovens carenciados do concelho de Sabrosa, com idades compreendidas entre os 0 e os 18 anos de idade.