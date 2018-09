A Câmara Municipal de Sabrosa voltou este ano a distinguir os melhores alunos a estudar no concelho de Sabrosa até ao 12.º ano de escolaridade. O ato aconteceu na Gala do Dia do Diploma, organizado pelo Agrupamento de Escolas Miguel Torga – Sabrosa, que decorreu na Escola EB 2,3/S Miguel Torga de Sabrosa na passada sexta-feira. A cerimónia contou com a presença do presidente da Câmara Municipal de Sabrosa, Domingos Manuel Alves Carvas, que aproveitou o momento para enaltecer a satisfação com que estes prémios são atribuídos “a todos aqueles que se distinguem pelo seu esforço e empenho durante o ano escolar”.

Com esta iniciativa, neste ano de 2018, a Câmara Municipal de Sabrosa premiou o mérito do melhor aluno de cada um dos cursos disponíveis para o ensino secundário, atribuindo ao melhor aluno de Ciências o Prémio Fernão de Magalhães, ao de letras o prémio Miguel Torga, sendo novidade a atribuição de prémio idêntico ao melhor aluno do ensino profissional. A cada um destes alunos foi entregue um voucher no valor de quinhentos euros.

Foram ainda premiados, com Vales Oferta, cinquenta e três alunos, que integram o quadro de mérito escolar, e um total de dezasseis alunos que mais se destacaram no último ano dos primeiro, segundo e terceiro ciclos de escolaridade.

Esta é mais uma política social promovida pelo município que visa motivar os jovens no seu desenvolvimento pessoal e social, tornando ao mesmo tempo Sabrosa como um território cada vez mais atrativo para as famílias.