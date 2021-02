Sabrosa em destaque no relatório de Dinâmicas dos fundos europeus na Região do Norte

Segundo o relatório sobre as Dinâmicas dos fundos europeus na Região do Norte 2014-2020, publicado pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional – Norte, Sabrosa foi o município da CIM Douro com mais operações aprovadas, com um total de 56 operações viabilizadas. Este número é revelador da dinâmica de trabalho e de desenvolvimento do território sabrosense, que vê agora oficializado o esforço do executivo municipal para aproveitar da melhor forma os apoios disponíveis em prol do desenvolvimento concelhio.

O mesmo estudo demonstra que 37% do fundo aprovado para operações da esfera municipal concentra-se em concelhos de baixa densidade do Norte, sendo que há 10 concelhos de baixa densidade que se destacam por uma intensidade de apoios superior a 1.000€ por habitante. Sabrosa é um dos dez concelhos dessa lista, com um investimento de 1.161€ por habitante.

Relativamente aos fundo aprovado e intensidade de fundo aprovado no nosso concelho, Sabrosa apresenta um Investimento elegível aprovado de 8.8 milhões de euros e um fundo aprovado de 6.8 milhões de euros, perfazendo um valor de Fundo aprovado por habitante de 1.161,3€/hab., muito acima da média dos municípios do Douro, que é de 660€ por habitante.

Estes dados são referentes ao Quadro Comunitário de Apoio 2014-2020.