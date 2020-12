Sabrosa distribui cabazes alimentares de natal às famílias mais carenciadas

O município de Sabrosa vai distribuir cabazes às famílias mais carenciadas do concelho, com bens alimentares de primeira necessidade adquiridos no comércio tradicional local.

O atual estado de pandemia em vigor veio agravar ainda mais a situação económica de algumas das famílias mais carenciadas do concelho de Sabrosa e esta iniciativa é mais uma forma de amenizar os efeitos nocivos sentidos nestes agregados familiares.

Para esta iniciativa foram contempladas as famílias sinalizadas pelos parceiros sociais RSI, SAAS, CLDS, Ação Social Escolar e CPCJ, juntando a estas as sinalizadas pelo Gabinete de Ação Social do município, conseguindo-se assim uma distribuição com o máximo critério e rigor.

É de referir que a verba disponível para esta iniciativa foi reforçada com a alocação de verbas provenientes da poupança com os espetáculos culturais que não se puderam realizar devido à pandemia, e na poupança efetuada no investimento na iluminação de natal das ruas sabrosenses, que, em tempo de contenção económica, marca a época de forma singela. Todos os bens distribuídos foram adquiridos nos vários estabelecimentos do comércio tradicional local, permitindo também, desta forma, à camara municipal ajudar os empresários locais deste ramo de atividade, que sofreram também o grave impacto provado pela pandemia na economia.