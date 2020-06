Sabrosa: Dia Mundial da Criança assinalado com oferta de livro sobre Fernão de Magalhães

O Município de Sabrosa assinala este ano o Dia Mundial da Criança com a oferta do livro “Magalhães – O Circum-Navegador”, de Luísa Ducla Soares, um marcador com uma mensagem do presidente da Câmara Municipal de Sabrosa, Domingos Carvas, e uma lembrança “doce” a todas as crianças do pré-escolar e do primeiro ciclo do concelho de Sabrosa.

Devido às regras impostas no estado de pandemia que vivemos atualmente, e não sendo possível organizar um evento para ser partilhado por todas as crianças, o município está, desde hoje e até aos próximos dias, a ir ao encontro de todas as crianças do pré-escolar e primeiro ciclo de escolaridade fazendo esta oferta individualmente, ou junto das crianças que se encontram em jardins de Infância, entretanto já a funcionar.

Ainda no âmbito da comemoração deste dia, o projeto Reeducar+ promoveu uma iniciativa que passou por colocar nas ruas da vila de Sabrosa cartazes alusivos aos direitos das crianças, de forma a chamar a atenção da comunidade local para este tema. Esta equipa ofereceu também aos alunos abrangidos pelo projeto uma lembrança simbólica, assinalando também desta forma esta data, que se quer diferente e especial.