Sabrosa comemora 183.º aniversário com “viagem a um reino maravilhoso”

O município de Sabrosa assinalou ontem, dia 6 de novembro, o seu 183.º aniversário e as comemorações, que decorreram no período da noite no auditório municipal, ficaram marcadas por uma “viagem a um reino maravilhoso”, concerto do grupo Lavoisier que editou recentemente o seu recente álbum de originais inspirado integralmente na obra do escritor Miguel Torga.

Antes deste momento, os presentes, que acorreram em massa ao evento, tiveram oportunidade de visitar a exposição “Arqueologia em Sabrosa – entre o Corgo e o Pinhão” e de assistir à exibição de dois filmes promocionais sobre os espaços culturais e o território do concelho de Sabrosa.

No momento que antecedeu o concerto da noite, o presidente da câmara municipal de Sabrosa, Domingos Carvas, teve a oportunidade de agradecer, em intervenção oficial, a presença de todas as entidades representadas, munícipes e funcionários, sublinhando “o enorme agrado e satisfação pelas comemorações, neste que é também um reencontro do presente com o passado. No momento, destacou também o papel da administração municipal para o desenvolvimento do concelho, dos desafios cumpridos e dos que o futuro trará para o município”.

Usando também da palavra, o presidente da assembleia municipal, José Marques, referiu a importância de se trabalharem medidas para a coesão territorial, apontando o combate ao despovoamento com um dos principais desafios do presente e do futuro.

A noite terminou com o cantar os parabéns ao município de Sabrosa, com bolo de aniversário e porto de honra oferecido a todos os presentes.